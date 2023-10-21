محمد صلاح يحرز 3 أرقام تاريخية في لقاء ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرز النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الهدف رقم 201 له في جميع الدوريات التي شارك بها، بعد هدفيه في مرمى إيفرتون في مواجهة الفريقين الليلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بتفوق الريدز بنتيجة 2-0.
وبالهدفين اللذين سجلهما صلاح اليوم رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري و35 هدفا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفي اليوم.
والهدف رقم 105 له على ملعب ليفربول أنفيلد ليصبح سادس اللاعبين التاريخيين الذي سجلوا على ملعب أنفيلد بالتساوي مع دالجليش وجيرارد أساطير ليفربول.
كما بات صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباريات ديربي ميرسيسايد، حيث وصل للهدف رقم 6 بالتساوي مع الثنائي روبي فاولر وديفوك أوريجي، وذلك خلف دانييل ستوريدج بـ9 أهداف.
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