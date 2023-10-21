محمد صلاح يحرز 3 أرقام تاريخية في لقاء ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

أحرز النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الهدف رقم 201 له في جميع الدوريات التي شارك بها، بعد هدفيه في مرمى إيفرتون في مواجهة الفريقين الليلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بتفوق الريدز بنتيجة 2-0.

وبالهدفين اللذين سجلهما صلاح اليوم رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري و35 هدفا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفي اليوم.



والهدف رقم 105 له على ملعب ليفربول أنفيلد ليصبح سادس اللاعبين التاريخيين الذي سجلوا على ملعب أنفيلد بالتساوي مع دالجليش وجيرارد أساطير ليفربول.

كما بات صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباريات ديربي ميرسيسايد، حيث وصل للهدف رقم 6 بالتساوي مع الثنائي روبي فاولر وديفوك أوريجي، وذلك خلف دانييل ستوريدج بـ9 أهداف.





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