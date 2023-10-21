ليفربول يحسم ديربي ميرسيسايد ويتصدر موقتاً بهدفي النجم المصري محمد صلاح

ابتسم ديربي ميرسيسايد الـ243 لطرفه الأحمر، فتغلّب ليفربول على ضيفه إيفرتون المنقوص عددياً 2-0 بهدفي نجمه المصري محمد صلاح، وارتقى موقتاً إلى صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، السبت على ملعب أنفيلد في افتتاح المرحلة التاسعة.

ورفع الـ"ريدز" رصيده إلى عشرين نقطة، بالتساوي مع توتنهام الذي يستقبل فولهام الإثنين في ختام المرحلة، وأرسنال الذي يحل في وقت لاحق على جاره الجريح تشلسي.

وبعد ثلاثة أيام من طلبه "تقديم المساعدة الانسانية فوراً" لسكان غزّة في ظل الحرب الدائرة بين اسرائيل وحركة حماس، سجّل صلاح هدفي المباراة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء دون المبالغة في احتفاله، والثاني في الوقت القاتل من هجمة مرتدة.

وخسر ليفربول مرّة يتيمة في آخر 29 مباراة مع جاره اللدود، خلال فترة كوفيد في شباط/فبراير 2021 على ملعب أنفيلد 2-0 بدون جماهير.

وحقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم، بفوزه خمس مرات في ست مباريات، قبل أن يخسر امام توتنهام في مباراة شهدت خطأ تحكيمياً فادحاً بحقه 1-2 ويتعادل على أرض برايتون القوي 2-2.

في المقابل، عاد إيفرتون إلى دوامة الهزائم، فسقط للمرة السادسة في تسع مباريات، ليترنح على أبواب منطقة الهبوط.

ورغم رأسية مبكرة أهدرها دومينيك كالفرت-لوين أمام الحارس البرازيلي أليسون بيكر، كان ليفربول الطرف الأفضل في الشوط الأول دون ادراك الشباك.

أكمل رجال المدرب شون دايش المباراة بعشرة لاعبين باكراً، عندما نال المخضرم آشلي يونغ (38 عاماً) انذاره الثاني في الدقيقة 37 اثر خطأ أرعن على جناح ليفربول الكولومبي لويس دياس.

وفيما عزّز دايش دفاعه مطلع الشوط الثاني، دفع الألماني يورغن كلوب الذي يفتقد مهاجمه الهولندي المصاب كودي خاكبو، بالأوروغوياني داروين نونييس وهارفي إليوت.

حصل المضيف على ركلة جزاء اثر عرضية من دياس ارتدت من يد المدافع البديل مايكل كين، ترجمها صلاح قوية عكس ارتماء الحارس الدولي جوردان بيكفورد (75).

ومنع بيكفورد الشاب إليوت من تعزيز الفارق في الدقيقة الأخيرة عندما أبعد كرته الصاروخية البعيدة ببراعة إلى ركنية، ثم احتضن الشباك الجانبي تسديدة قريبة من البرتغالي ديوغو جوتا (90+2).

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، انطلق نونييس بمرتدة مررها مقشرة لصلاح المتربص فزرعها في الشباك هدفاً ثانياً (90+7)، ليحقق ليفربول الأهم ويتصدر متفرغاً لمواجهة تولوز الفرنسي الخميس في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

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