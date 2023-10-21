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هذا الشبل من ذاك الأسد..نجل رونالدو يحقق انتصاراً كاسحاً في ظهوره الأول مع براعم النصر السعودي

10/21/2023 10:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


شارك جونيور، نجل قائد نادي النصر، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الجمعة، في مباراته الأولى مع الفئات السنية للفريق السعودي.

وساهم جونيور في فوز فريق النصر تحت 13 عاما، بسداسية نظيفة على القادسية، في افتتاح مسابقة دوري البراعم وفقاً لروسيا اليوم.

ولم ينجح جونيور في تسجيل أي هدف إلا أنه قدم بعض اللمحات الفنية الرائعة.

ونشر حساب النصر على منصة "إكس" صورا لنجل رونالدو في المباراة وكتب عليها: "هذا الشبل من ذاك الأسد".

وكان النصر وقع قبل أيام مع جونيور وأدرج صاحب الـ13 عاما في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، حيث اختار ارتداء القميص رقم "7" تيمنا بوالده قائد النصر.

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