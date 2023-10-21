3 تدابير وقائية للحد من التعرض لملوثات الهواء

MENAFN - Khaberni) خبرني - يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وتفاقم المشاكل الصحية المتعلقة بالرئة نتيجة التغيرات الجوية، والتلوث الزائد وانخفاض جودة الهواء، وذلك بالتزامن مع حلول فصل الشتاء.

ووفقًا لما نشر في موقع تايمز أوف إنديا، يتعين على بعض الأشخاص اتباع بعض التدابير الوقائية، للحد من التعرض لأمراض الجهاز التنفسي خلال هذه الفترة من السنة، والتي نستعرضها فيما يلي.

مراقبة جودة الهواء يوميًا وبحسب خبراء الصحة، بمساهمة التكنولوجيا، أصبح مراقبة جودة الهواء أسهل من أي وقت مضى، وتوفر العديد من التطبيقات ومواقع الويب بيانات جودة الهواء في الوقت الفعلي، كما تحتوي معظم الهواتف الذكية على هذا الخيار المدمج.

الاستثمار في أجهزة التنقية الهوائية

يمكن الاستثمار في جهاز تنقية هواء عالي الجودة، حيث أنه يحسن بشكل كبير الهواء الذي تتنفسه في المنزل، ويمكن لأجهزة تنقية الهواء تصفية جزء كبير من الملوثات.

تنقية النباتات النباتات المنزلية ليست مجرد زينة جميلة، ولكنها يمكن أن تساعد في تحسين جودة الهواء الداخلي، وتعتبر بعض النباتات مثل نباتات الثعبان وزنابق السلام والتين الباكي ونباتات العنكبوت، من طرق تنقية الهواء الممتازة، ويمكنها امتصاص الملوثات الضارة وإطلاق الأكسجين.

الأثار الجانبية لتلوث الهواء

يمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة لتلوث الهواء، إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي ومشاكل القلب، وحتى مخاوف الصحة العقلية، كما أن الأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا خاصة الجهاز التنفسي معرضون للخطر بشكل خاص.