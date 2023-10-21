3 تدابير وقائية للحد من التعرض لملوثات الهواء

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- Khaberni) خبرني - يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وتفاقم المشاكل الصحية المتعلقة بالرئة نتيجة التغيرات الجوية، والتلوث الزائد وانخفاض جودة الهواء، وذلك بالتزامن مع حلول فصل الشتاء.
ووفقًا لما نشر في موقع تايمز أوف إنديا، يتعين على بعض الأشخاص اتباع بعض التدابير الوقائية، للحد من التعرض لأمراض الجهاز التنفسي خلال هذه الفترة من السنة، والتي نستعرضها فيما يلي.
مراقبة جودة الهواء يوميًا وبحسب خبراء الصحة، بمساهمة التكنولوجيا، أصبح مراقبة جودة الهواء أسهل من أي وقت مضى، وتوفر العديد من التطبيقات ومواقع الويب بيانات جودة الهواء في الوقت الفعلي، كما تحتوي معظم الهواتف الذكية على هذا الخيار المدمج.
الاستثمار في أجهزة التنقية الهوائية
يمكن الاستثمار في جهاز تنقية هواء عالي الجودة، حيث أنه يحسن بشكل كبير الهواء الذي تتنفسه في المنزل، ويمكن لأجهزة تنقية الهواء تصفية جزء كبير من الملوثات.
تنقية النباتات النباتات المنزلية ليست مجرد زينة جميلة، ولكنها يمكن أن تساعد في تحسين جودة الهواء الداخلي، وتعتبر بعض النباتات مثل نباتات الثعبان وزنابق السلام والتين الباكي ونباتات العنكبوت، من طرق تنقية الهواء الممتازة، ويمكنها امتصاص الملوثات الضارة وإطلاق الأكسجين.
الأثار الجانبية لتلوث الهواء
يمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة لتلوث الهواء، إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي ومشاكل القلب، وحتى مخاوف الصحة العقلية، كما أن الأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا خاصة الجهاز التنفسي معرضون للخطر بشكل خاص.
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