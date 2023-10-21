مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تناقش مستقبل التحويلات المالية عبر الحدود خلال "مؤتمر ريمت لينك الدولي"

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- Onliii Communications) 21 أكتوبر 2023: نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، بالتعاون مع ديلسونز أسوشييتس (Dellsons Associates) ، وسفارة باكستان في دولة الإمارات، "مؤتمر ريمت لينك الدولي" (Remitlink23) ، وذلك لمناقشة مستقبل التحويلات المالية عبر الحدود ودوره في دفع عجلة النمو في باكستان.
جمع الحدث الذي أقيم في الجمعية الباكستانية دبي، التي تعمل على مساعدة الجالية الباكستانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من الخبراء والمختصين في القطاع من جميع أنحاء المنطقة. وشارك أسامة آل رحمة، مستشار مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، في الحدث حيث ناقش مجموعة من المواضيع القيمة التي تخص التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، وأبرز الفرص والتحديات الذي يوجهها القطاع.
كشفت البيانات الصادرة عن بنك الدولة الباكستاني أن البلاد تلقت إجمالي 27.024 مليار دولار من التحويلات خلال السنة المالية 2023 (1 يوليو 2022 - 30 يونيو 2023)، وهذا ما يؤكد على الدور الفعال للمغتربين الباكستانيين في دعم اقتصاد الوطني الباكستاني.
وجرى على هامش الحدث مجموعة من المناقشات حول التطورات التقنية التي يشهدها القطاع، ومستقبل التحويلات المالية عبر الحدود، حيث شدد الحاضرون على أهمية استخدام القنوات الرسمية، مما لها من آثر إيجابي على دعم الناتج القومي، ودعم الاقتصاد الوطني للدول المستقبلة لهذه التحويلات. كما أكد الحاضرون على ضرورة التعاون بشكل أكبر بين الشركاء المعنيين لمواجهة هذه التحديات. وتم تنظيم مجموعة من الجلسات الهادفة إلى إطلاع شركات التحويل المالي ومؤسسات الصرافة على كيفية استخدام القنوات الرسمية والخيارات المتاحة لمواصلة مساهماتهم القيمة في اقتصاد دولهم.
وقال أسامة آل رحمة، مستشار مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: "تلعب التحويلات المالية دوراً فعالاً في دعم الاقتصاد الباكستاني، وتساهم في دعم وجمع الأسر والمجتمعات. أصبح إرسال المغتربين للأموال إلى أسرهم أكثر سهولة في وقتنا الحالي خاصة في ظل التقدم التكنولوجي التي يشهده قطاع التحويلات المالية. ونعمل في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بشكل مستمر من أجل تقديم أحدث الابتكارات، إلى جانب التعاون مع عدة جهات لضمان مستقبل أفضل لإرسال الأموال. وتتمثل رؤيتنا في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة، كدولة رائدة في مجال الصرافة والتحويلات المالية، بدعم من المصرف المركزي وحكومة الإمارات العربية المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعمل منذ تأسيسها قبل 14 عامًا، على دعم شركات الصرافة والتحويلات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعتبر منصة لشركات الصرافة والتحويلات المالية الكبيرة والصغيرة بما فيها الشركات ذات الفرع الواحد. وتسعى المجموعة باستمرار إلى تعزيز التعاون بين أعضائها من أجل ضمان تحقيق النجاح المشترك.
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