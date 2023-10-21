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شاغر وظيفي في جامعة الشرق الأوسط

10/21/2023 9:25:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعلن جامعة الشرق الأوسط عن توفر
شاغر وظيفي لعضو هيئة تدريس ، وفقا للتفاصيل التالية :



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