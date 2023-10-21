شاغر وظيفي في جامعة الشرق الأوسط

شاغر وظيفي في جامعة الشرق الأوسط
التاريخ
10/21/2023 9:25:51 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعلن جامعة الشرق الأوسط عن توفر
شاغر وظيفي لعضو هيئة تدريس ، وفقا للتفاصيل التالية :
MENAFN21102023000151011027ID1107280448
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.