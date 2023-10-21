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اتهامات لنتنياهو بحرق وثائق بعد طوفان الاقصى

10/21/2023 9:25:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اتهمت الحركة الديمقراطية في إسرائيل ديوان رئيس الحكومة بإحراق وثائق بعد هجوم 7 أكتوبر (طوفان الاقصى).

ودعت الحركة الديمقراطية المستشارة القضائية للتحقيق بإحراق ديوان رئيس الوزراء الوثائق.

وبحسب الحركة فان ديوان نتنياهو أحرق الوثائق لتقليص مسؤوليته عن الإخفاق.

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