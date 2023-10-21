اتهامات لنتنياهو بحرق وثائق بعد طوفان الاقصى

اتهامات لنتنياهو بحرق وثائق بعد طوفان الاقصى
التاريخ
10/21/2023 9:25:51 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اتهمت الحركة الديمقراطية في إسرائيل ديوان رئيس الحكومة بإحراق وثائق بعد هجوم 7 أكتوبر (طوفان الاقصى).
ودعت الحركة الديمقراطية المستشارة القضائية للتحقيق بإحراق ديوان رئيس الوزراء الوثائق.
وبحسب الحركة فان ديوان نتنياهو أحرق الوثائق لتقليص مسؤوليته عن الإخفاق.
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