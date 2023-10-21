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مسؤولون اسرئيليون: الحرب قد تستمر لـ10 سنوات

10/21/2023 9:25:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت مجلة "نيويوركر" اليوم أن الحرب الاسرائيلية على القطاع قد تستمر حتى عشر سنوات.

وبحسب المقال المخصص للسياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام ولرحلة الرئيس بايدن إلى إسرائيل هذا الأسبوع، سمع كبار المسؤولين الأمريكيين توقعات قاتمة إلى حد ما من زملائهم الإسرائيليين.

ومن بين أمور أخرى، قيل للأميركيين أن يتوقعوا احتمال نشوب حرب تدوم لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ولوصف تهديد حماس ولماذا أصبح الوضع الراهن في غزة غير مقبول حتى بعد الهجوم، طلب المسؤولون الإسرائيليون تخيل ما سيشعر به الأمريكيون إذا أقام داعش مقره الرئيسي في المكسيك.

في ضوء هذا الوصف، تقول الصحفية سوزان جلاسر، ليس من المستغرب أن تقدم إسرائيل أهداف الحرب ضد حماس على أنها متطرفة.

وبحسب المجلة فبعد ساعات من عودته من إسرائيل، انعكس حجم تهديد حماس لإسرائيل في خطاب بايدن من البيت الابيض .

ووصف بايدن معركة إسرائيل ضد حماس - ومعركة أوكرانيا ضد روسيا - بأنها "حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال بايدن: "إن القيادة الأمريكية هي التي تجمع العالم معًا".

ووفقا للمجلة فان الحرب قد تستمر حتى القضاء بشكلا كامل على حماس وهو مايستغرق وقتا طويلا قد يصل لـ10 سنوات

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