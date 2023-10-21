مسؤولون اسرئيليون: الحرب قد تستمر لـ10 سنوات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت مجلة "نيويوركر" اليوم أن الحرب الاسرائيلية على القطاع قد تستمر حتى عشر سنوات.
وبحسب المقال المخصص للسياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام ولرحلة الرئيس بايدن إلى إسرائيل هذا الأسبوع، سمع كبار المسؤولين الأمريكيين توقعات قاتمة إلى حد ما من زملائهم الإسرائيليين.
ومن بين أمور أخرى، قيل للأميركيين أن يتوقعوا احتمال نشوب حرب تدوم لمدة تصل إلى عشر سنوات.
ولوصف تهديد حماس ولماذا أصبح الوضع الراهن في غزة غير مقبول حتى بعد الهجوم، طلب المسؤولون الإسرائيليون تخيل ما سيشعر به الأمريكيون إذا أقام داعش مقره الرئيسي في المكسيك.
في ضوء هذا الوصف، تقول الصحفية سوزان جلاسر، ليس من المستغرب أن تقدم إسرائيل أهداف الحرب ضد حماس على أنها متطرفة.
وبحسب المجلة فبعد ساعات من عودته من إسرائيل، انعكس حجم تهديد حماس لإسرائيل في خطاب بايدن من البيت الابيض .
ووصف بايدن معركة إسرائيل ضد حماس - ومعركة أوكرانيا ضد روسيا - بأنها "حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة".
وقال بايدن: "إن القيادة الأمريكية هي التي تجمع العالم معًا".
ووفقا للمجلة فان الحرب قد تستمر حتى القضاء بشكلا كامل على حماس وهو مايستغرق وقتا طويلا قد يصل لـ10 سنوات
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