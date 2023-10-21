أبوظبي لرفع الأثقال يتوجه غداً إلى القاهرة للمشاركة في البطولتين العربية والأندية الأفريقية



تتوجه بعثة نادي أبو ظبي لرفع الأثقال غداً (الأحد) إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات، وبطولة الأندية الأفريقية، من 24 أكتوبر الحالي إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويشارك النادي باسم المنتخب الوطني في بطولة المنتخبات بقائمة تضم 7 لاعبين ولاعبات هم مؤيد النجار، عز الدين الغفير، وعيسى البلوشي، ومنذر الجسمي، وفاطمة ناروئي، ومي المدني، وزهرة الهاشمي.

ويمثل النادي في بطولة الأندية الأفريقية 7 لاعبين ولاعبات هم محمد فتحي، ومحمد هادي، وباولا جارسيا، وجوليا كاتو، وانجيلا هيل، ومونسيرات، وهدى شكري.

ودعا عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، جميع اللاعبين لإظهار المستوى الفني الجيد في البطولتين، لاسيما أن المشاركة الأولى في بطولة خارجية لفريقي الرجال والسيدات تمثل نقلة نوعية.

وقال : " نتطلع إلى تواجدنا ضمن قائمة المتوجين بالميداليات في بطولة الأندية التي نشكر القائمين على أمر الاتحاد الأفريقي والأشقاء في مصر على دعوتنا لها، كما نسعى لأن يكون تمثيلنا لأول مرة للمنتخب الوطني في البطولة العربية متميزاً".

وأوضح أن النادي استقطب أفضل العناصر من المواطنين والمقيمين، كما قام بتنظيم بطولتين، وحقق المركز الثاني في بطولة كأس الإمارات، بما يعزز الطموحات في هذه المشاركة.

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