ما أهمية مؤتمر «كوب 28»؟

على الرغم من أن صيف العام الجاري سجّل أعلى معدلات ارتفاع في درجات الحرارة تاريخياً، فإن عامة الناس لم ينتبهوا بالقدر الكافي لما يجري حولهم.

ما زال إدراك المواطن العادي لحقيقة الأزمة ومدى خطورتها على مستقبل البشرية وحياة كل الكائنات على سطح الكوكب أقل بكثير من الحجم الفعلي للمشكلة، وهذا يدعو للقلق؛ فمعظم الشعوب لا يكترثون بهذه القضية ولا يأخذونها على محمل الجد، وهو أمر لا شك خطير، وله انعكاسه وتأثيره في فرص نجاح البشرية في مواجهة القضية ومعالجتها.

إن مهمة العلماء هي البحث والدراسة ووضع التوصيات أمام القادة لاتخاذ القرار، لكن آليات التنفيذ ترتبط بشكل وثيق بممارسات الناس ومدى التزامهم في ممارساتهم وسلوكياتهم، فقد تزايدت معدلات وقوع الحرائق والزلازل والفيضانات والأعاصير مع تنوعها وحدوثها في أماكن متفرقة من العالم.

ولو ضربنا مثالاً فيما يتعلق بحرائق الغابات، خاصة في الأمازون، التي يطلق عليها العلماء رئة الأرض؛ نظراً لمسؤوليتها عن توفير 20% من الأكسجين الذي نتنفسه، ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في فقدان غابات الأمازون مساحة تقارب دولة سويسرا من جراء الحرائق، فضلاً عن فقدان العديد من الطيور والأشجار النادرة التي تضمّها، وقد باتت مهددة بالفناء والانقراض، إضافة إلى حرائق مئات الآلاف من الأفدنة في غابات اليونان وإسبانيا والجزائر، والعديد من الغابات الأفريقية؛ ولهذا تسعى الدول، التزاماً بتطبيق اتفاق باريس، للحد من الانبعاثات ووضع حد لارتفاع درجات الحرارة.

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية «كوب 28»، الذي ستستضيفه دبي؛ كونه أهم حدث عالمي خلال 2023؛ حيث وعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم حدث استثنائي يليق بحجم وخطورة القضية، على أمل أن يخرج بتوصيات عملية تنجح في محاصرة الظاهرة وإنقاذ الحياة على كوكب الأرض من الانقراض.

الأمر خطير، وعلينا جميعاً أن نستفيق قبل فوات الأوان، فالوقت لم يعد في صالحنا.