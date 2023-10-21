الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): إقبال هائل على تذاكر يورو 2024 ولكن هناك طلبات غير صالحة



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن إقبال هائل على شراء تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، لكنه كشف أنه تلقى ملايين الطلبات غير الصالحة خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر.

وقال مارتين كالين مدير المسابقات في يويفا خلال جولة من المحادثات في معرض فرانكفورت للكتاب :"لدينا مشكلة وهي أن هناك روبوتات تعمل للأسواق غير القانونية. تلقينا الملايين منها ونحاول إقصائها."

وبدأت المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر في الثالث من أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 26 من الشهر نفسه، حيث يمكن للمشجعين طلب تذاكر مباريات محددة، على أن يجرى تخصيصها عبر نظام قرعة.

وتحظى المباراة الافتتاحية التي يخوضها المنتخب الألماني في ميونخ يوم 14

يونيو بأعلى طلب، حسب ما قاله كالين.

وتشهد المرحلة الأولى طرح أكثر من 2ر1 مليون تذكرة وتبدأ الأسعار من 30 يورو (81ر31 دولار)، وهو سعر أرخص تذكرة لمباراة في دور المجموعات.

بينما يبلغ ثمن أغلى تذكرة للمباراة النهائية المقررة في العاصمة برلين، ألف يورو.

وتأهل إلى نهائيات يورو 2024 بالفعل، ألمانيا صاحبة الضيافة، والنمسا وبلجيكا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال واسكتلندا وإسبانيا وتركيا.

وستجرى قرعة دور المجموعات في هامبورج في الثاني من ديسمبر المقبل.

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