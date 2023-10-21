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أنقذوا أهل غزة.. جماهير ليفربول تدعم فلسطين في لقاء إيفرتون بالدوري الإنجليزي

10/21/2023 9:25:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


وجهت جماهير ليفربول، رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ظل الصراع الدائر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء "الريدز" ضد ضيفه إيفرتون اليوم السبت.

وحرصت جماهير نادي ليفربول الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على دعم الشعب الفلسطيني وأهل غزة من خلال رفع أعلام فلسطين في مدرجات ملعب "أنفيلد" وفقا لروسيا اليوم.

كما رفع أحد المشجعين لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: "في سبيل الله أنقذوا غزة".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ليفربول وإيفرتون تدخل في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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