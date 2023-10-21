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المركز الوطني للأرصاد: العاصفة المدارية الحالية متمركزة جنوب بحر العرب

10/21/2023 9:25:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن العاصفة المدارية الحالية متمركزة جنوب بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 10.1 شمالاً ووخط طول 58.8 شرقاً وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 75 إلى 90 كم/الساعة على بعد حوالي 600 كيلو متر شرق جنوب شرق جزيرة سقطرى مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الإضطراب.

وأشار إلى أنه يوجد تأثير غير مباشر على الدولة بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية مما يهيأ الفرصة لتكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.

وتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي استمرار حركة باتجاه الغرب والشمال الغربي ، وتعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 الساعة القادمة وتتراوح سرعة الرياح ما بين 100 -145 كم/الساعة يصاحبها غطاء سحابي يتخلله السحب الركامية الممطرة.


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