مكتوم بن محمد: دبي حريصة على بناء شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية بما يحقق مستهدفات D33



أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي حريصة على بناء شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية بما يحقق مستهدفات D33 .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "استقبلتُ اليوم رن ديكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك أوف كوميونيكيشنز الصيني (BOCOM)، والذي سيفتتح أعماله في مركز دبي المالي العالمي، واستعرضنا سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمالية القوية بين الإمارات والصين ودعم الشراكة بين قطاعات المال والأعمال في دبي والصين، في ظل ما توفره دبي من مقوّمات جذب لهم.

بنك "أوف كوميونيكيشنز" هو أحد أقدم أربعة بنوك في الصين، وأحد أكبر البنوك فيها من حيث إجمالي الأصول والقيمة السوقية. ومع إرثه العريق الذي يمتد لأكثر من قرن، يسعى اليوم لتعزيز وجوده العالمي والإقليمي عبر الانطلاق من موقع دبي الاستراتيجي والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة.

وأضاف سموه: "دبي حريصة على بناء شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية بما يحقق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 لتكون ضمن أهم 4 مراكز مالية في العالم".

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