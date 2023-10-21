5 إصابات برصاص المستعمرين في ياسوف شرق سلفيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب، اليوم السبت، 5 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم للمستعمرين على قاطفي الزيتون والأهالي في قرية ياسوف شرق سلفيت.
وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين لـ"وفا "، بأن عشرات المستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في الجهة الشرقية من القرية والمحاذية لمستعمرة "تفوح"، وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم، وهاجموا بيوت القرية التي هبت للتصدي لهم، ما أسفر حتى اللحظة عن إصابة 5 مواطنين فلسطينيين ، وتحطيم إحدى المركبات.
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