الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال لقائهما، اليوم السبت، ضرورة تكثيف بذل الجهود العربية وتوحيدها لوقف الحرب على غزة.
ولفت جلالته في اللقاء، الذي عقد على هامش قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر، إلى أولوية العمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار، وحماية المدنيين.
وشدد الزعيمان على أن استمرار الحرب سيؤدي بالمنطقة إلى منزلق خطير، ودوامة جديدة من العنف.
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