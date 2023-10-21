جيش الاحتلال : نستعد للمرحلة التالية من الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يواصل الاستعداد للمرحلة التالية من العمليات القتالية والتي ستشمل عمليات برية في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب، بما في ذلك العمليات البرية".
وأضاف البيان: "في الأيام الأخيرة تمت الموافقة على خطط لتوسيع الأنشطة العملياتية".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة.
سبوتنيك
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