جيش الاحتلال : نستعد للمرحلة التالية من الحرب

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يواصل الاستعداد للمرحلة التالية من العمليات القتالية والتي ستشمل عمليات برية في قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب، بما في ذلك العمليات البرية".



وأضاف البيان: "في الأيام الأخيرة تمت الموافقة على خطط لتوسيع الأنشطة العملياتية".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة.



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