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مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا

10/21/2023 9:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حطت اليوم طائرة قادمة من العاصمة البلغارية في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، على متنها فوج من السائحين البلغار ، بلغ عددهم 107 سياح .


وتأتي هذه الرحلة ضمن جدولة الرحلات المنتظمة باتجاه العقبة، عبر خطوط أوروبية، تتزامن مع بداية الموسم السياحي طيلة الشهرين القادمين، ما يدعم حركة السياحة في المدينة والإقليم.


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