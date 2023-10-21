مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا
التاريخ
10/21/2023 9:12:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حطت اليوم طائرة قادمة من العاصمة البلغارية في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، على متنها فوج من السائحين البلغار ، بلغ عددهم 107 سياح .
وتأتي هذه الرحلة ضمن جدولة الرحلات المنتظمة باتجاه العقبة، عبر خطوط أوروبية، تتزامن مع بداية الموسم السياحي طيلة الشهرين القادمين، ما يدعم حركة السياحة في المدينة والإقليم.
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