قوة استطلاع روسية تنفذ غارة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال محافظ مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، إن مجموعة استطلاع من الجيش الروسي نفذت غارة هجومية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في الأراضي المحتلة من المقاطعة.



وذكر المحافظ على قناته في تيلغرام، أن مجموعة الاقتحام هاجمت نقطة مراقبة للقوات الأوكرانية، وقضت على الموجودين فيها ودمرت معدات المراقبة وأجهزة الاتصالات الموجودة هناك.

وأضاف سالدو: "شنت مجموعة استطلاع واقتحام تابعة لجيشنا، غارة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، وتمكن المقاتلون الروس من اقتحام مقر مراقبة للعدو والقضاء على كل الموجودين فيه مع تدمير كل معدات المراقبة والاتصالات".



ووفقا له، أخذ المقاتلون الروس، راية القطعة المسلحة الأوكرانية ووثائقها كغنيمة.

RT