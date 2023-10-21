بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية بشأن الاحداث

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا قالت فيه إن التحركات في المنطقة لم ترقَ بعدُ إلى مستوى المسؤولية والواجبات لوقف العدوان.
وتابعت، أي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق شعبنا، ستكون محدودة الجدوى والتأثير.
وختمت الفصائل الفلسطينية بيانه بالقول: نشيد بالجهود المصرية لإعادة فتح معبر رفح، ونناشد للإسراع في سفر الجرحى للعلاج.
ودخلت السبت، أولى قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي من مصر.
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