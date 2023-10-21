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بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية بشأن الاحداث

10/21/2023 9:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا قالت فيه إن التحركات في المنطقة لم ترقَ بعدُ إلى مستوى المسؤولية والواجبات لوقف العدوان.


وتابعت، أي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق شعبنا، ستكون محدودة الجدوى والتأثير.


وختمت الفصائل الفلسطينية بيانه بالقول: نشيد بالجهود المصرية لإعادة فتح معبر رفح، ونناشد للإسراع في سفر الجرحى للعلاج.


ودخلت السبت، أولى قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي من مصر.

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