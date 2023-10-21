روما تشهد مسيرة لدعم فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد مراسل "نوفوستي"، بأنه تم تنظيم مسيرة جماهيرية في وسط روما لدعم فلسطين شارك فيها حوالي ألف شخص.وتوجه المشاركون في المظاهرة إلى ساحة فيتوريو، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية والسورية واللبنانية مع لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.وأشار المراسل إلى أنه أشرفت على تنظيم الفعالية، عدة منظمات شبابية يسارية وحركات طلابية والعديد من المغتربين من الدول العربية.



وقبل بدء الفعالية، لفتت أنظار الصحفيين والمشاركين الآخرين، وجود مجموعة من الشباب الذين رددوا شعارات مؤيدة لفلسطين.



وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للفلسطينيين ومن بينها: "تسقط إسرائيل، وفلسطين هي دياري".



وبحسب ما أفاد مراسل الوكالة، تجمع المتظاهرون بالقرب من شاحنة استخدمت كمنصة وطالبوا بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية واتهموا إسرائيل بالافتقار إلى الديمقراطية.



وقوبلت الخطابات بالتصفيق والهتاف من قبل المتظاهرين، الذين حملوا لافتات كتب عليها "هذه إبادة جماعية"، و"قصف الأطفال ليس دفاعا عن النفس"، و"أوقفوا تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم".



ويوم الجمعة 13 أكتوبر تم تنظيم مسيرة مماثلة لدعم فلسطين في ساحة فيتوريو، شارك فيها عدة آلاف من الأشخاص.

RT