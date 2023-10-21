قائد اليونيفيل: نبذل جهودنا لتثبيت الاستقرار بجنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جددت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان التزامها الكامل بمهمتها المتمثلة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان.



وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي، ان "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو زار منطقة العمليات لتقييم الوضع"، مشيرا الى أن "اليونيفيل" تبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الأعمال العسكرية على جانبي الحدود".



ميدانيا قصف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم البلدات اللبنانية الحدودية خصوصا بلدة برج الملوك، كما استهدف القصف الإسرائيلي سهل بلدة الخيام".



وكان سجل قبل الظهر اليوم السبت قصف متقطع على وادي طيرحرفا وأطراف بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية.

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