محمد بن زايد: الإمارات تعمل على ضمان ممرات إنسانية لدعم غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، إن الإمارات تعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة.وذكر الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "شاركت اليوم في قمة القاهرة للسلام".



وأضاف: "في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".

واستضافت قمة القاهرة للسلام، السبت، العشرات من زعماء المنطقة وكبار المسؤولين الغربيين، لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وسبل حل القضية الفلسطينية.

سكاي نيوز عربية





