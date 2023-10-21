بلديات غزة: نفاد الوقود ينذر بكارثة صحية وبيئية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر اتحاد بلديات قطاع غزة اليوم السبت، من كارثة صحية وبيئية نتيجة نفاد الوقود ما سيضطر البلديات إلى وقف تقديم خدماتها الأساسية.
وأكد رئيس الاتحاد رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، أن جميع بلديات القطاع تعاني من انقطاع الكهرباء وانعدام شبه تام للوقود.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن نحو 20 محطة صرف صحي توقفت عن العمل وكذلك محطات معالجة المياه العادمة، ومحطات تحلية مياه البحر، مشددا على حاجة البلديات للوقود لجمع نحو ألفي طن من النفايات يومياً.
وبين أن استمرار تسرب كميات كبيرة من المياه العادمة غير المعالجة للبحر بسبب انقطاع الكهرباء، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الصرف الصحي سيؤدي لاستفحال الكارثة الصحية والبيئية، داعيا جميع المنظمات الدولية للتحرك سريعاً والوقوف عند التزاماتها من أجل إعادة ضخ المياه، واستئناف إمدادات الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المرافق الأساسية لتمكين البلديات من توفير الخدمات الأساسية.
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