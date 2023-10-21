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نصائح لاختيار فرشاة الأسنان المناسبة

10/21/2023 8:14:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وفقا للخبراء، الاختيار الصحيح لفرشاة الأسنان التي يجب أن تكون شعيراتها صناعية، يقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض تجويف الفم الأخرى.

ويشير أطباء الأسنان إلى أن فرشاة الأسنان تكون يدوية أو كهربائية. ويجب التركيز على الشعيرات المثبتة على رأس فرشاة الأسنان، التي تكون عادة ثلاثة أنواع - ناعمة تستخدم فقط في حالة أمراض اللثة الشديدة، وللأطفال وفي فترة ما بعد الجراحة المبكرة، ومتوسطة الخشونة، التي يوصي الأطباء باستخدامها، لأنها تضمن تنظيف عالي الجودة. والنوع الثالث هو فرشاة ذات الشعيرات الخشنة، التي يمكن أن يستخدمها الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات في أسنانهم ولثتهم.

ووفقا لأطباء الأسنان، لفرشاة الأسنان الكهربائية عدد من المزايا: فهي أكثر ملاءمة للاستخدام، وتقوم بحركات تنظيف أكثر بعشرات المرات، ولها نظم مختلفة لتنظيف الأسنان بحساسية متزايدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع أفراد الأسرة استخدام فرشاة واحدة، ولكن بشرط تغيير رأس الفرشاة ونظام عملها.


ويمكن أن تكون فرشاة الأسنان بنوعيها اليدوية والكهربائية مزودة بمؤشر خاص لتآكل الشعيرات، ما يسمح بمعرفة موعد استبدالها بأخرى جديدة، كما يجب تغيير فرشاة الأسنان بعد الإصابة بعدوى مرضية وبعد عملية تنظيف الأسنان التي يقوم بها الطبيب في عيادته.

روسيا اليوم

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