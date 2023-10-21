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عدد الأشخاص التي تكفيهم.. تفاصيل حمولة شاحنات عبرت إلى غزة السبت

10/21/2023 8:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت منظمة الصحة العالمية عبور 4 شاحنات لها من أصل 20 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، صباح السبت محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي التفاصيل ، قالت المنظمة في بيان أن الشاحنات الإمدادات تشمل "أدوية وإمدادات لعلاج الصدمات لـ 1200 شخص و235 حقيبة محمولة لعلاج الصدمات من أجل تحقيق استقرار صحي فوري للمصابين، وأدوية علاج الأمراض المزمنة لـ 1500 شخص، والأدوية الأساسية والمستلزمات الصحية لـ 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر".
ووفقاً للسلطات المصرية عند معبر رفح، كانت هناك 13 شاحنة تحمل أدوية وإمدادات طبية، وخمس منها تحمل مواد غذائية وشاحنتين مياه.
سي ان ان




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