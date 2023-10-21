وزير الخارجية السعودي: نطالب باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.
وقال خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام: نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وإننا نعرب عن خيبة أملنا في عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية في غزة حتى الآن، ونطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة.
وأضاف: الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم التحرك العاجل لوقف إطلاق النار.
وتابع: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي، واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.
روسيا اليوم
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