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وزير الخارجية السعودي: نطالب باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل

10/21/2023 8:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.
وقال خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام: نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وإننا نعرب عن خيبة أملنا في عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية في غزة حتى الآن، ونطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة.


وأضاف: الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم التحرك العاجل لوقف إطلاق النار.
وتابع: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي، واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.

روسيا اليوم


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