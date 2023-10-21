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ريال مدريد يخسر لاعبا جديدا في الكلاسيكو

10/21/2023 8:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خسر ريال مدريد جهود لاعب جديد في الكلاسيكو، المقرر أمام غريمه برشلونة السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة ال11 من الدوري الإسباني.
وكان داني سيبايوس، لاعب وسط الميرينجي، قد تعرض لإصابة، وأكد المدرب كارلو أنشيلوتي غيابه عن موقعة إشبيلية، المقررة اليوم السبت في الليجا.
ووفقا لموقع "ذا أثلتيك" البريطاني، سيغيب داني سيبايوس عن الكلاسيكو أيضا، لأن المشكلة العضلية التي يعاني منها، تحتاج فترة راحة تبلغ 3 أسابيع تقريبا.
وأشار الموقع إلى أن عودة سيبايوس، قد تكون أمام رايو فاليكانو يوم 5 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
يذكر أن ريال مدريد سيخسر جهود الثنائي، إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا، بشكل مؤكد في الكلاسيكو، إلى جانب سيبايوس.
ومن المقرر أن يستعيد أنشيلوتي خدمات ناتشو فيرنانديز في الكلاسيكو، عقب تقليص عقوبته إلى مباراتين فقط.

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