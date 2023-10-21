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الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات ومروحية أوكرانية

10/21/2023 8:14:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قواتها دمرت 4 طائرات حربية أوكرانية، اثنتان منها من طراز "سو-24" وأخريان من طراز "ميغ-29".

وقالت الوزارة إنه تم أيضا تدمير مروحية "مي-8"، خلال اليوم الماضي.

RT

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