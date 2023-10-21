الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات ومروحية أوكرانية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات ومروحية أوكرانية
التاريخ
10/21/2023 8:14:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن قواتها دمرت 4 طائرات حربية أوكرانية، اثنتان منها من طراز "سو-24" وأخريان من طراز "ميغ-29".
وقالت الوزارة إنه تم أيضا تدمير مروحية "مي-8"، خلال اليوم الماضي.
RT
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