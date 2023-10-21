الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي لبحث الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله الأوضاع المتدهورة في غزة.
وأكد جلالة الملك خلال الاتصال ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبشكل فوري لوقف الحرب الدائرة في غزة وحماية المدنيين ورفع الحصار.
وحذر جلالته من تبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم، ومن خطورة تدهور الوضع الإنساني في حال حصول عمل عسكري بري.
وجدد جلالة الملك رفضه تهجير الفلسطينيين أو القيام بإجراءات تجبرهم على النزوح داخل قطاع غزة.
MENAFN21102023000208011052ID1107280328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.