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الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي لبحث الأوضاع في غزة

10/21/2023 8:14:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله الأوضاع المتدهورة في غزة.


وأكد جلالة الملك خلال الاتصال ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبشكل فوري لوقف الحرب الدائرة في غزة وحماية المدنيين ورفع الحصار.


وحذر جلالته من تبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم، ومن خطورة تدهور الوضع الإنساني في حال حصول عمل عسكري بري.


وجدد جلالة الملك رفضه تهجير الفلسطينيين أو القيام بإجراءات تجبرهم على النزوح داخل قطاع غزة.

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