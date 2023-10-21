وزير الجيش الإسرائيلي: حزب الله قرر المشاركة في القتال

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، إن حزب الله اللبناني قرر المشاركة في القتال.

وقال غالانت، للصحافيين على حدود لبنان:“حزب الله قرر المشاركة في القتال وهو يدفع ثمنا باهظا”.

ونقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي إضافته“علينا أن نستعد بيقظة لكل الاحتمالات، فهناك تحديات أكبر تنتظرنا”.

وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، قال: سنقلب المعادلة 180 درجة، اليوم الذي بدأ فيه الهجوم سيُذكر على أنه اليوم الذي بدأ فيه التدمير النهائي والكامل لمنظمة حماس”.

وأضاف: "نحن نعمل في هذا الاتجاه، سيستغرق الأمر وقتا، وسيكون هناك ثمن لذلك”.

وتابع: "نحن في حرب، ليس هناك خيار آخر. سنتصرف حيثما كان ذلك ضروريا وسننتصر في الحرب".

وأشار غالانت في حديثه للجنود الإسرائيليين على حدود لبنان إلى أن "التحديات ستكون أكبر وعليكم أن تأخذوا ذلك في الاعتبار، علينا أن نكون جاهزين لأي موقف".