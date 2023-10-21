وزير خارجية تركيا: لن نسمح بالمزيد من الإهانة للشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، إن تركيا لن تسمح بالمزيد من الإهانة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وأضاف وزير خارجية تركيا، أن آلاف المدنيين قتلوا في العملية العسكرية في فلسطين، متابعا: "قطاع عزة في وسط مأساة ومذابح وليس هناك أي عذر من أجل تطبيق هذا العقاب على الشعب الفلسطيني، ويجب إدانة قتل المدنيين.

وأوضح خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023: "المجتمع الدولي يجب أن يتعاون معا من أجل مواجهة هذا المنعطف الخطير، ويجب على إسرائيل وقف الأعمال العدائية، والتوقف عن شن عمليات ضد الشعب الفلسطيني، وتم الهجوم على المستشفيات، وعدم دخول المساعدات، وهذه سياسات تتجاهل المعادلة الكاملة وأن يكون هناك طرف فلسطيني يجب حمايته".

وأضاف: "علينا الالتزام بالقانون الدولي واحترام القيم وحتى الآن إسرائيل استفادت من الإخفاقات الكثيرة وتستفيد من المواقف الحالية، ولا تتسامح مع حق الشعب الفلسطيني، وتم استهداف المدنيين في كل مكان داخل فلسطين.

وأكمل وزير خارجية تركيا: "معاناة الشعب الفلسطيني تستمر ويجب أن لا نسمح بالمزيد من هذه الأزمة، ويجب أن يكون هناك حل شامل لسلام شامل في المنطقة، وتركيا تؤمن بأن الطريق الصحيح يبدأ بوقف أعمال العنف وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، والعودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وهذا أمر ضروري، والجميع يتفق مع هذا الأمور ويجب أن نبدأ بالتنفيذ فورا.. وتركيا ملتزمة بتحمل المسئولية لحماية الشعب الفلسطيني وأشكر جمهورية مصر العربية على استضافة هذا الحدث العظيم".



