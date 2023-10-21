ارتفاع اربعة دنانير على سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بمقدار اربعة دنانير اليوم السبت ، لتصل ( الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 329 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 289 ديناراً ) ، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
واشار ديب ان سعر اونصة الذهب ارتفع اليوم ليصل الى 1980 دولارا في التداولات العالمية
وارتفع سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم ، حيث بلغ 40.2 للبيع للمواطنين مقابل 38.6 للشراء منهم .
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