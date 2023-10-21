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الإحتلال مبررا مجزرة كنيسة بورفيريوس : لم نكن نقصد

10/21/2023 8:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصدر جيش الاحتلال السبت بيانا برر فيه الغارة التي استهدفت أول أمس كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، والتي تسبب بسقوط نحو 12 شهيدا من النازحين المسيحيين والمسلمين ، معتبرا أن أي ضرر ناجم عن الغارة هو "ضرر جانبي غير مقصود".

وزعم الجيش في بيان، إن "طائرات حربية استهدفت أمس الأول في منطقة حي الزيتون مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس الضالع في إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون باتجاه (إسرائيل). وكان مركز القيادة هذا يستخدم في شن الاعتداءات على (إسرائيل). وكان يضم بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس"

وأضاف البيان أن "أي ضرر ناجم عن الغارة هو ضرر جانبي ولم يكن مقصودا من وراء العملية "، وشدد قائلا: "يستطيع جيش الدفاع الإقرار بشكل لا يقبل التأويل أن الكنيسة لم تكن هي المستهدفة من هذه الغارة" بحسب زعمهم.

وتابع البيان زاعما أن "حماس تضع عن قصد منشآتها العملياتية في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، مستغلة سكان قطاع غزة كدروع بشرية".

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