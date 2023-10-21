الإحتلال مبررا مجزرة كنيسة بورفيريوس : لم نكن نقصد

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- Khaberni) خبرني - أصدر جيش الاحتلال السبت بيانا برر فيه الغارة التي استهدفت أول أمس كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، والتي تسبب بسقوط نحو 12 شهيدا من النازحين المسيحيين والمسلمين ، معتبرا أن أي ضرر ناجم عن الغارة هو "ضرر جانبي غير مقصود".
وزعم الجيش في بيان، إن "طائرات حربية استهدفت أمس الأول في منطقة حي الزيتون مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس الضالع في إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون باتجاه (إسرائيل). وكان مركز القيادة هذا يستخدم في شن الاعتداءات على (إسرائيل). وكان يضم بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس"
وأضاف البيان أن "أي ضرر ناجم عن الغارة هو ضرر جانبي ولم يكن مقصودا من وراء العملية "، وشدد قائلا: "يستطيع جيش الدفاع الإقرار بشكل لا يقبل التأويل أن الكنيسة لم تكن هي المستهدفة من هذه الغارة" بحسب زعمهم.
وتابع البيان زاعما أن "حماس تضع عن قصد منشآتها العملياتية في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، مستغلة سكان قطاع غزة كدروع بشرية".
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