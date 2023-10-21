جمعية الإمارات للسرطان تطلق خدمة نقل المرضى لأماكن العلاج

أطلقت جمعية الإمارات للسرطان خدمة سنوية بعنوان «سلامتك»، لنقل المرضى إلى أماكن العلاج في المستشفيات خلال إجراء الجلسات الكيماوية والفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة، وانتظارهم، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم.

وتشمل الخدمة مرضى السرطان المسجلين لدى الجمعية في إمارات الدولة كافة، خاصة ذوي الدخل المحدود في الإمارات الشمالية الذين يتلقون العلاج في مستشفى توام بمدينة العين أو مراكز علاجية أخرى.

وقال سعادة الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذه الخدمة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمادي والطبي والرعاية الشاملة لمرضى السرطان وذويهم وخاصة فئة المعوزين .

وأشار إلى أن عملية النقل تستهدف سنوياً حوالي 100 حالة من مرضى السرطان المحتاجين لوسيلة نقل تعينهم لمتابعة المواعيد الدورية في مراحل العلاج.

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