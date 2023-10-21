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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة القبرصية نيقوسيا

10/21/2023 7:34:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم السبت، دون وقوع إصابات، حسب تقارير أوردتها وسائل إعلام قبرصية.

ووفقا للتقارير، تم القبض على شخص عقب الانفجار، مضيفة أن الشرطة وخبراء المفرقعات توجهوا إلى مسرح الانفجار.

وضربت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الانفجار بينما يتم تنفيذ عملية تفتيش في المنطقة.

يأتي الانفجار فيما تواصل إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل، ما أسفر عن سقوط قتلى بالآلاف لدى الجانبين، قابلتها إسرائيل بعملية" السيوف الحديدية".

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