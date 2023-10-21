انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة القبرصية نيقوسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم السبت، دون وقوع إصابات، حسب تقارير أوردتها وسائل إعلام قبرصية.
ووفقا للتقارير، تم القبض على شخص عقب الانفجار، مضيفة أن الشرطة وخبراء المفرقعات توجهوا إلى مسرح الانفجار.
وضربت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الانفجار بينما يتم تنفيذ عملية تفتيش في المنطقة.
يأتي الانفجار فيما تواصل إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل، ما أسفر عن سقوط قتلى بالآلاف لدى الجانبين، قابلتها إسرائيل بعملية" السيوف الحديدية".
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