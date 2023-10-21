«الوطني للأرصاد»: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة

أكد المركز الوطني للأرصاد، وجود فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية، وذلك من الساعة 13:30 حتى الساعة 20:00 السبت 21/10/2023.

وأوضح المركز أن الأمطار يصاحبها رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وذلك من الساعة 14:25حتى الساعة 20:00 السبت 21/10/2023.

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