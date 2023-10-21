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رئيس الدولة: الإمارات تعمل مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

10/21/2023 7:34:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات تعمل مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "شاركت اليوم في قمة القاهرة للسلام. في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".

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