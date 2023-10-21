جهاز المخابرات العامة يعزي أسرة الفقيدة بدارنة ويؤكد أنه لا يشكل غطاء لأي ضابط يخلّ بالقانون

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله PNN- أعلن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية انه لا يمكن ان يشكل غطاء لاي ضابط يخالف القانون، ويعتدي على حياة او حقوق المواطنين.

وقال الحهاز في تصريح على موقعه الالكتروني انه بناء على ما سبق فقد صدر قرار من الجهاز بفصل الضابط (ازار خالد سبيتان)المشتبه به في جريمة قتل المغدورة (شهد بدرانة) من الخدمة، واحالته الى القضاء العسكري.

وتقدم جهاز المخابرات العامة بقيادة الوزير اللواء ماجد فرج وضباط وضباط صف وجنود الجهاز باحر التعازي من أسرة الفقيدة نتيجة تعرضها لجريمة بشعة (شهد معتصم بدرانة) وعائلتي (بدرانة وأبو بكر ).

واعلن الجهاز انه ومنذ اللحظة الأولى للحدث، تم التعامل وفق القانون والتعاطي مع كل الإجراءات التي تكفل الوصول الى الحقيقة ومحاسبة الجاني، والتي أدت للوصول الى المشتبه به، وتسليمه الى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول.

واضاف التصريح ان جهاز المخابرات العامة يتقدم بتعازيه الى اسرة الفقيدة ، والتأكيد على ان أرواح وأموال واعراض المواطنين هي خطوط حمراء لا يمكن ان نسمح بتجاوزها لاي كان.









