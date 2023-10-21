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إسرائيل تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن فورا.. وتنصح بعدم السفر للمغرب

10/21/2023 7:17:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم السبت، الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن على الفور، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب في غزة.

وقال في بيان“يرفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراته بشأن السفر إلى مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن، إلى المستوى الرابع (المستوى الأعلى): التوصية بعدم السفر إلى هذه الدول ومغادرة المقيمين فيها... في أسرع وقت”.

وتمّ رفع التوصيات إلى المستوى الثالث بالنسبة للمغرب، ونُصح الإسرائيليون بعدم الذهاب إلى هذا البلد.

(أ ف ب)


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