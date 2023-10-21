إسرائيل تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن فورا.. وتنصح بعدم السفر للمغرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم السبت، الإسرائيليين إلى مغادرة مصر والأردن على الفور، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب في غزة.
وقال في بيان“يرفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراته بشأن السفر إلى مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن، إلى المستوى الرابع (المستوى الأعلى): التوصية بعدم السفر إلى هذه الدول ومغادرة المقيمين فيها... في أسرع وقت”.
وتمّ رفع التوصيات إلى المستوى الثالث بالنسبة للمغرب، ونُصح الإسرائيليون بعدم الذهاب إلى هذا البلد.
(أ ف ب)
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