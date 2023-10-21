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الاحتلال يجبر قاطفي الزيتون جنوب نابلس على مغاردة أراضيهم

10/21/2023 7:17:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أجبرت قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية للشارع الالتفافي قرب بورين، وكذلك في قرية دوما، وحرمتهم من قطف الثمار.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من دخول أراضيهم لقطف الزيتون في قريتي قصرة وقريوت تحت تهديد السلاح.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هددت المزارعين بإطلاق الرصاص صوبهم إذا لم يغادروا الأراضي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تتعمد تضييق الخناق على المواطنين ومنعهم من قطف ثمار الزيتون، معبرين عن خشيتهم من ضياع الموسم، خاصة أن المناطق التي تواجد بها المزارعون لا تحتاج لتنسيق مسبق.

يذكر أن الاحتلال ومستعمريه يواصلون استهداف قاطفي الزيتون في عدة قرى بالضفة الغربية، حيث شهدت قرى جنوب نابلس اعتداءات متكررة، خلال الموسم الحالي.


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