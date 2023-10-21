الاحتلال يجبر قاطفي الزيتون جنوب نابلس على مغاردة أراضيهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أجبرت قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية للشارع الالتفافي قرب بورين، وكذلك في قرية دوما، وحرمتهم من قطف الثمار.
كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من دخول أراضيهم لقطف الزيتون في قريتي قصرة وقريوت تحت تهديد السلاح.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هددت المزارعين بإطلاق الرصاص صوبهم إذا لم يغادروا الأراضي.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تتعمد تضييق الخناق على المواطنين ومنعهم من قطف ثمار الزيتون، معبرين عن خشيتهم من ضياع الموسم، خاصة أن المناطق التي تواجد بها المزارعون لا تحتاج لتنسيق مسبق.
يذكر أن الاحتلال ومستعمريه يواصلون استهداف قاطفي الزيتون في عدة قرى بالضفة الغربية، حيث شهدت قرى جنوب نابلس اعتداءات متكررة، خلال الموسم الحالي.
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