لانتقاد مؤسسها لإسرائيل.. ميتا وغوغل تقاطعان قمة الويب

MENAFN - Palestine News Network ) سان فرانسيسكو/PNN- أكدت مجموعتا غوغل وميتا الجمعة أنهما لن تشاركا في قمة الويب، أحد أبرز المنتديات العالمية للتكنولوجيا المقرر تنظيمها في تشرين الثاني/ نوفمبر في لشبونة، إثر مواقف أعرب عنها مؤسسها بشأن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقرر العديد من المدعوين البارزين والشركات الكبرى مقاطعة المؤتمر إثر منشورات لمنظمه بادي كوسغريف على منصّة إكس، أعرب فيها عن“صدمته لخطاب وأعمال العديد من القادة والحكومات الغربية” دعماً لإسرائيل.

وكتب رجل الأعمال الإيرلندي الذي ساهم في تأسيس المؤتمر عام 2009 في دبلن، على منصة تويتر سابقا في 13 تشرين الأول/ أكتوبر أن“جرائم الحرب هي جرائم حرب، حتى لو كان من ارتكبها حلفاء، ويجب التنديد بها بصفتها هذه”.

وإن كان قدم اعتذاراته لاحقا، إلا أن ذلك لم يصلح علاقاته مع العديد من شركائه.

وأعلنت مجموعة ميتا العملاقة المالكة لفيسبوك وإنستغرام لوكالة فرانس برس أنها لن تشارك في قمة الويب، من غير أن توضح الدوافع خلف قرارها.

أما مجموعة غوغل، عملاقة الإنترنت التي تعدّ من الشركاء التجاريين لهذا الملتقى السنوي، فأعلنت“لن نكون حاضرين في نهاية المطاف في قمة الويب”، في إعلان تلقته فرانس برس.

وأثارت منشورات بادي كوسغريف موجة مقاطعة بين كبرى شركات التكنولوجيا لقمة الويب المقبلة المقرر تنظيمها بين 13 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر والتي ستستضيف حوالي 2300 شركة ناشئة وأكثر من 70 ألف مشارك.

وبين الذين قرروا المقاطعة أحد الأسماء الكبرى التي كان يفترض أن تتصدر الحدث، غاري تان رئيس مجموعة“واي كومبينيتر” الحاضنة للشركات الناشئة، وكتب على إكس“أرفض المشاركة في قمة الويب وألغي مشاركتي”.

اعتذارات

ومن الأشخاص الذين يعتزمون مقاطعة الحدث أيضا ديفيد ماركوس الرئيس السابق لشركة باي بال والمسؤول سابقا عن العملات الرقمية في فيسبوك وخبير الذكاء الاصطناعي، والذي أعلن قراره عبر إكس، وغاري غوشن مدير شركة“إيه آي 21 لابس” الإسرائيلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والذي نشر موقفه عبر موقع لينكد إن.

وأفاد سفير إسرائيل في البرتغال دور شابيرا عبر لينكد إن أن“عشرات الشركات ألغت حتى الآن حضورها” وأبلغت إسرائيل بأنها لن تشارك في المعرض.

وأصدر كوسغريف الثلاثاء بيان“اعتذار” كتب فيه“أتفهم أن تكون تصريحاتي والتوقيت الذي صدرت فيه والطريقة التي قدمت بها، مسّت بصورة عميقة العديد من الأشخاص”.

وكان أكد في وقت سابق الثلاثاء عبر إكس أنه تلقى رسائل دعم كثيرة صادرة من إسرائيل ومواقع أخرى من العالم.

(أ ف ب)



