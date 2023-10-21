تقرير: القتال داخل غزة سيكون جحيمًا على الجميع

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أي نوع من القتال في المناطق المدنية يطرح مجموعة من التحديات التكتيكية الفريدة لكلا الجانبين في الصراع، وتبعات مدمرة على المدنيين الذين يجدون أنفسهم عالقين وسط العمليات القتالية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "مليتري تايمز" الأمريكي، تُظهر عينات من العمليات القتالية في بيئات حضرية خلال السنوات الأخيرة أن القتال الذي يستمر لأشهر يُسفر عن أضرار تُقدر بالمليارات ويُترك آلاف القتلى والمصابين في أعقابه.

حصيلة القتلى والجرحى كبيرة

ووفقًا للخبراء، إذا كانت حصيلة القتلى والجرحى والدمار الواسع الناجم عن معارك جرت في المدن، فإنه من المرجح أن تؤدي أي عملية برية مطولة في غزة إلى نفس القدر من الخسائر في الأرواح أو أكثر.

ويقول رافائيل كوهين، العالِم البارز في الشؤون السياسية في مؤسسة راند البحثية الأمريكية والجندي السابق المخضرم في حرب العراق، إن إسرائيل لم تخض في قتال بمثل هذا الحجم منذ مدة، ويشير إلى أن هذا الصراع قد يكون واحدًا من أكثر النزاعات دموية في تاريخها وسيصبح أكثر دموية.

ويضيف أن بعض الجوانب في القتال في المناطق الحضرية تبقى هي نفسها بصرف النظر عن الزمان أو المكان. وتشمل هذه الجوانب استخدام المدافعين للبنية التحتية والأنفاق وعوائق أخرى في البيئة الحضرية. الحطام يعيق حركة المركبات ويوفر فرصًا كبيرة لزرع العبوات الناسفة، ومع وجود المدنيين في المناطق القتالية، تمثل تحديًا أمام القوات العسكرية التي تسعى للحد من الإصابات.

ويوفر تواجد المدنيين السبيل أمام المقاتلين للاختلاط بين الناس، وكل شبر من الأرض يتم الاستيلاء عليه يستهلك مزيدًا من الذخيرة والمؤن، ويؤدي إلى أعداد أكبر من الإصابات بسبب طبيعتها المتراصة. كما تتطلب عددًا أكبر من القوات أكثر من المطلوب في أية عملية تجري في تضاريس أخرى.

داكوتا وود، مقدم متقاعد من قوات المارينز في الجيش الأمريكي، أكد أن أسوأ مجموعة محتملة من الظروف هي المدينة، حيث يمكن للتضاريس الحضرية أن تضعف ميزات القوة العسكرية الحديثة لك، وليس إبطالها بالكامل.

وأشار داكوتا إلى أن القتال في المناطق الحضرية يشمل جوانبًا ثلاثية الأبعاد، مثل أماكن تحت الأرض، مراكز التسوق، خطوط أنابيب الصرف الصحي، الأنفاق، الأدوار السفلية للمباني ومواقف السيارات.

كما أن "الوديان الحضرية" التي تنشأ بسبب المباني الشاهقة، والأزقة والشوارع وغيرها من العوائق تقيد حركة القوات.

وقال بعض الخبراء إن الجيش الإسرائيلي يُعتبر الأفضل تدريبًا وتسليحًا وتأهيلًا للقتال في المناطق الحضرية بين جميع الجيوش في العالم، وبناءً على ذلك، سيكون القتال في غزة بمثابة الجحيم لكل من يشارك فيه.

وأشار جون سبنسر، رئيس قسم دراسات الحرب الحضرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بعمليات هجومية برية كبيرة داخل غزة منذ انسحابه منها في 2005. ومع ذلك، هناك قادة في الجيش قاتلوا في المنطقة ودرسوها لسنوات.

المصدر: موقع "مليتري تايمز" الأمريكي