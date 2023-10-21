السويد .. المسؤولية الجنائية من سن 13 عاما والمؤبد وارد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جيمس أكيسون زعيم الحزب السويدي "ديمقراطيو السويد"، إنه يجب تخفيض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاما، وأحيانا يمكن الحكم بالمؤبد على القاصر في سن الثالثة عشرة.



وأضاف زعيم هذا الحزب اليميني في حديث إذاعي: " أعتقد أنه إذا كنت كبيرا بما يكفي لارتكاب جريمة عنف خطيرة، فأنت أيضا كبير بما يكفي لقبول عواقب الجريمة التي ترتكبها. أعتقد أنه إذا تم إرسال الأشخاص الخطرين إلى السجن، فلن يعودوا يشكلون خطرا على المواطنين المطيعين للقانون. تقوم الشبكات الإجرامية بتجنيد أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما، ويتقن أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما التعامل مع الأسلحة والمتفجرات، وفي بعض الحالات ينفذ أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما عمليات إطلاق نار".

وأشار التقرير الإذاعي إلى أن الأحزاب الحاكمة في السويد، تناقش حاليا مبادرة تشريعية لخفض سن المسؤولية الجنائية في البلاد من 15 إلى 13 عاما.



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن السلطات السويدية ستحدد نقاط خاصة للتفتيش في المدن اعتبارا من 1 مارس 2024 كأحد إجراءات مكافحة الجريمة في البلاد، حيث سيتمكن ضباط إنفاذ القانون من إجراء عمليات تفتيش شخصية للمواطنين.

RT