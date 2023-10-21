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رئيس تونس يحذر من بلفور جديد

10/21/2023 7:17:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، إن كل شعوب العالم اليوم تريد أن تغير مسار التاريخ بعد أن سقط النقاب عن نظام عالمي مازال يحنّ واضعوه إلى تقسيم العالم بين شعوب متحضرة وأخرى همجية أو وحشية.


وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، أكد الرئيس التونسي مجددا موقف الشعب التونسي الثابت من الحق الفلسطيني في استعادة كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


وأوضح أن الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط كاملة، فالأساطيل المتوجهة إلى شرق المتوسط والحشد العسكري غير المسبوق يدلّ على أن الأمر لا يتعلق بفلسطين وحدها بل بتقسيم جديد ثان لبلفور جديد.


ودعا سعيد حكومة بلاده إلى تكثيف العمل الدبلوماسي مع كل القوى الوطنية في الداخل ومع كل الأحرار في العالم لوقف هذه المذابح وللتصدي لكل محاولات التهجير حتى لا تعيش فلسطين والأمة كلها نكبة جديدة كنكبة سنة 1948.


كما دعاه، إلى الانتباه من شرعية جديدة كاذبة مزيفة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

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