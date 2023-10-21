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اسرائيل تعلق على دخول المساعدات لقطاع غزة : لن نسمح بدخول الوقود

10/21/2023 7:17:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) إن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي حثت إسرائيل المدنيين الفلسطينيين على الاتجاه إليها لتجنب القتال الدائر مع حركة ((حماس))، وفقاً لوكالة ((رويترز))
وفي مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، إن شحنات المساعدات لن تشمل الوقود.

وبدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي المصري. ونقل التلفزيون مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري.

الشرق الاوسط


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