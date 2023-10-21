اسرائيل تعلق على دخول المساعدات لقطاع غزة : لن نسمح بدخول الوقود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) إن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي حثت إسرائيل المدنيين الفلسطينيين على الاتجاه إليها لتجنب القتال الدائر مع حركة ((حماس))، وفقاً لوكالة ((رويترز))
وفي مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، إن شحنات المساعدات لن تشمل الوقود.
وبدأت شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي المصري. ونقل التلفزيون مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري.
الشرق الاوسط
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