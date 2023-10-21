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لون اللسان يكشف عن نوع المرض

10/21/2023 7:17:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في دراسة جديدة أجراها علماء عراقيون وأستراليون، تشير إلى أدلة متزايدة على دقّة الكشف عن نوع المرض بلون اللسان، حيث استخدموا كاميرا ويب USB، وجهاز كمبيوتر لالتقاط صور اللسان من 50 مريضاً يعانون من مرض السكري والفشل الكلوي وفقر الدم، ومقارنة الألوان مع قاعدة بيانات مكونة من 9000 صورة للسان.
وتمكّن العلماء باستخدام تقنيات معالجة الصور، من تشخيص الأمراض بشكل صحيح في 94 % من الحالات، مقارنة بالنتائج المختبرية، إذ إنَّ لون اللسان الأصفر يدل على مرضى السكري، ولون اللسان الأرجواني مع طبقة دهنية سميكة، يدل مرضى السرطان، ولون اللسان الأحمر الملتوي، يدل على السكتة الدماغية الحادة.

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