لون اللسان يكشف عن نوع المرض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في دراسة جديدة أجراها علماء عراقيون وأستراليون، تشير إلى أدلة متزايدة على دقّة الكشف عن نوع المرض بلون اللسان، حيث استخدموا كاميرا ويب USB، وجهاز كمبيوتر لالتقاط صور اللسان من 50 مريضاً يعانون من مرض السكري والفشل الكلوي وفقر الدم، ومقارنة الألوان مع قاعدة بيانات مكونة من 9000 صورة للسان.
وتمكّن العلماء باستخدام تقنيات معالجة الصور، من تشخيص الأمراض بشكل صحيح في 94 % من الحالات، مقارنة بالنتائج المختبرية، إذ إنَّ لون اللسان الأصفر يدل على مرضى السكري، ولون اللسان الأرجواني مع طبقة دهنية سميكة، يدل مرضى السرطان، ولون اللسان الأحمر الملتوي، يدل على السكتة الدماغية الحادة.
البيان
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