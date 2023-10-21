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كشف حقيقة الذكاء الاصطناعي في بيان محمد صلاح

10/21/2023 7:17:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام بريطانية، حقيقة استخدام النجم المصري محمد صلاح لتقنية الذكاء الاصطناعي، في بث مقطع الفيديو الذي نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحرب الجارية في غزة.
قالت صحيفة ذا أتلتيك: "لاعب ليفربول على علم بإدعاءات المواقع الإلكترونية الكاذبة بأن الفيديو تم تصميمه بواسطة الذكاء الاصطناعي، نظراً لطبيعته المتكلفة والمختصرة إلى حد ما".
وأضافت: "في الحقيقة أحتاج صلاح إلى عدة لقطات لتصوير المقطع، ليظهر بصورة مناسبة".
وأشارت إلى أن الدولي المصري عقب عودته إلى إنجلترا بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات، أجرى مناقشات مع ممثليه وقرر الحديث عن الأزمة الدائرة في فلسطين.
واختتمت: "قدم صلاح بهدوء تبرعاً كبيراً لحملة الهلال الأحمر المصري لمساعدة المتضررين في غزة".

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