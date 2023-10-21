جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان شمال قطاع غزة للتوجه جنوبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، سكان شمال قطاع غزة للتوجه جنوبا، وذلك عقب دخول أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح.وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن 700 ألف فلسطيني قد تم إجلاؤهم بالفعل من شمال قطاع غزة إلى الجزء الجنوبي، ولكن لا يزال هناك حوالي 350 ألفا في الشمال".



وقال المسؤول وفق ما نقل موقع واينت، إنه "لا يوجد نقص في المياه في قطاع غزة وهناك ما يكفي من الغذاء للأسابيع المقبلة، إلى جانب إمدادات الأدوية القادمة".



وأضاف: "لا توجد أزمة إنسانية في غزة.. بالتأكيد هناك مصاعب، والعديد ممن بقوا في الشمال انتقلوا من منازلهم إلى مئات الملاجئ التي تم إنشاؤها. حماس تواصل العمل بهدف إبقاء السكان في الشمال".



وقال: "تم إخلاء 10 من أصل 20 مستشفى، ونحن على اتصال مع المديرين الذين سيتم نقلهم جميعا جنوبا. مستشفى الشفاء يرفض الإخلاء، وهناك بالفعل 30 ألفا من سكان غزة حوله".



ودعا الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال دانيال هاغاري في التحديث اليومي مجددا سكان شمال قطاع غزة إلى الإخلاء إلى الجزء الجنوبي من القطاع، فيما قال المتحدث للإعلام العربي باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي سيواصل تكثيف الضربات في منطقة شمال القطاع.



ولفت أدرعي إلى أنه بتوجيهات من المستوى السياسي نقل عبر معبر رفح الغذاء والدواء والمياه. لكن الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة.

RT