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مان سيتي يواجه برايتون بالدوري الانجليزي

10/21/2023 7:17:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره، اليوم السبت، عندما يلتقي نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.
يحل السيتي ثالثاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، والخسارة في اثنين، وتسجيل 17 هدفاً، وتلقي 6.
ويتواجد برايتون في المركز السادس برصيد 16 نقطة هو الآخر، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 1، وخسارة لقاءين، وتسجيل 21 هدفاً، وتلقي 16.
ويحتاج السيتي للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، بحثاً عن استعادة ذاكرة الانتصارات عقب الخسارة أمام آرسنال في قمة الجولة الماضية، بينما يسعى برايتون لمواصلة عروضه القوية فى الدوري الإنجليزي ويأمل فى خطف النقاط الثلاث، بعدما قدم عرضاً رائعاً أمام ليفربول وتعادل معه 2-2 في الجولة التي سبقت التوقف الدولي.
وتاريخياً التقى مانشستر سيتي وبرايتون قبل مواجهة اليوم في 24 مباراة، استطاع فيها "الستيزنز" الفوز خلال 16 لقاء، والخسارة أمام منافسه في 5 مباريات، والتعادل في 3.
ونجح السيتي في تسجيل 56 هدفاً مقابل 30 لصالح برايتون، بينما يتصدر فيل فودين ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 6 أهداف، متفوقاً على النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو صاحب المرتبة الثانية، ورحيم ستيرلينغ الذي أحرز وبرناردو سيلفا 4 أهداف لكليهما.
ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 102 مليار يورو، مقابل 468 مليون لصالح برايتون، فيما يعتلي إيرلينغ هالاند صدارة أغلى لاعبي المباراة بقيمة تصل الى 180 مليون يورو، فيما تتوقع قيمة أغلى لاعب في المنافس عند 65 مليون يورو لصالح إيفان فيرغسون.

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